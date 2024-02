Do końca lutego pracodawcy muszą przekazać ten dokument pracownikom

Jeśli bowiem w przypadku danego podatnika fiskus będzie prowadzić postępowanie podatkowe, to może się okazać, że zwróci swój wzrok na pracodawcę. I to na nim będzie ciążył obowiązek udowodnienia doręczenia takiej deklaracji podatnikowi w przypadku zaistnienia w tym zakresie wątpliwości. Jeśli natomiast skarbówka uzna, że płatnik dostarczył PIT-11 po terminie, to może zapłacić grzywnę z tego tytułu w wysokości do 180 stawek dziennych, która wynosi od stycznia 2024 r. do czerwca 2024 r. 141,40 zł (4242 zł – czyli minimalna pensja w tym okresie – podzielone przez 30 dni). To oznacza że grzywna z tego tytułu może wynieść od 141,40 zł do nawet 25 tys. 452 zł – wylicza infor.pl.