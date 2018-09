Do płacenia zasiadamy raz w miesiącu. I wysyłamy przelew za przelewem

Mamy coraz więcej comiesięcznych zobowiązań - co dziesiąty z nas płaci ponad 10 rachunków miesięcznie. I coraz częściej zapominamy je regulować na czas - wynika z tegorocznej edycji badania Blue Media "Jak płacimy rachunki".

Coraz więcej Polaków płaci rachunki przez internet. Potwierdzają to wyniki badania. 71 proc. respondentów robi przelew przez internet, 10 proc. korzysta z polecenia zapłaty, a 8 proc. z elektronicznych biur obsługi klienta (dwukrotny wzrost w porównaniu do ub.r.). Rzadziej opłacamy rachunki na poczcie (spadek z 29 proc. w 2016 do 14 proc. w 2018).