Dobre wieści dla przedsiębiorców. Sposób na niższe składki

Od 1 sierpnia bieżącego roku korzystający z programu Mały ZUS Plus mogą opłacać niższe składki na ubezpieczenia społeczne przez dodatkowe 12 miesięcy. Wydłużenie tego okresu jest jednorazowe i dotyczy przedsiębiorców, którzy korzystali lub skorzystają z tej ulgi choć raz w 2023 r. Jeśli komuś ulga wyczerpała się np. na początku roku, ma czas na ponowne zgłoszenie się do niej do 31 grudnia.