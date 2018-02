Dobre wieści z USA. Dolar w końcu ma powód do umocnienia

Amerykański rynek pracy ma się bardzo dobrze. Bezrobocie jest na poziomie zaledwie 4,1 proc. Do tego w styczniu przybyło 200 tys. nowych miejsc pracy. To wynik lepszy niż oczekiwali ekonomiści, co przełożyło się na błyskawiczne umocnienie dolara.

Dane z rynku pracy mają duży wpływ na notowania dolara. (Fotolia)

Początek roku nie jest szczęśliwy dla amerykańskiej waluty, która jest wyceniana na najniższym poziomie od ponad 3 lat. Niemal każdy kolejny dzień przynosił spadek kursu wymiany. Pod koniec stycznia notowania spadły do 3,31 zł.

Piątek przynosi jednak zdecydowany ożywienie i wzrosty na dolarze.Wyraźny ruch górę widać było chwilę po godzinie 14:30. W ciągu kolejnych 40 minut kurs wymiany skoczył do góry o 2 grosze do 3,34 zł.

Skąd taka reakcja? Punktualnie o 14:30 Departament Pracy USA opublikował najnowsze dane dotyczące bezrobocia i zmiany zatrudnienia. Okazały się one nie tylko lepsze od statystyk sprzed miesiąca, ale i pobiły prognozy ekonomistów.

Szczególną uwagę inwestorzy przykładają do liczb opisujących zmianę zatrudnienia w sektorze pozarolniczym. W styczniu przybyło 200 tys. nowych miejsc pracy, podczas gdy w grudniu było to 160 tys. Eksperci spodziewali się poprawy wyniku, ale jedynie do 180 tys.

Nie zmieniła się stopa bezrobocia w Stanach Zjedonocznych. Podobnie jak na koniec poprzedniego roku bez pracy było 4,1 proc. Amerykanów.

Dolar - najważniejsza waluta świata

Co mają dane z rynku pracy do notowań dolara? Statystyki te są bacznie obserwowane przez ameryański bank centralny, który m.in. na ich podstawie podejmuje decyzje dotyczące stóp procentowych. Im lepsza sytuacja w gospodarce, tym bardziej prawdopodobne podwyżki oprocentowania. Te z kolei powinny działać na korzyść amerykańskiej waluty.