Zaniżone emerytury. Można zyskać 400 zł, potrzebny jeden dokument

Portal wyborcza.biz podaje, że problem może dotyczyć nawet 1 mln osób. Zgromadzeniem odpowiednich dokumentów powinni zainteresować się również obecni 45 czy 50-latkowie, ponieważ dzięki temu unikną konieczności ponownego wnioskowania do ZUS w sprawie wysokości emerytury.

Jeśli chcemy samodzielnie ustalić miejsce gromadzenia dokumentacji, to możemy skorzystać z dwóch baz. To ewidencja pracodawców (prowadzona przez Archiwum Państwowe w Warszawie) oraz baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy (prowadzona przez ZUS).

Co ważne, jeśli chcemy otrzymać dokument potwierdzający okresy ubezpieczenia i podstawę wymiaru składek, musimy złożyć wniosek do lokalnego oddziału ZUS. Potrzebujemy więc dokładnego adresu siedziby zlikwidowanego zakładu .

Co ważne, te akta są przechowywane tylko przez pewien czas. W przypadku dokumentacji stworzonej przed 1 stycznia 2019 r. ten okres wynosi 50 lat. Z kolei przepisy obowiązujące do 1991 r. wskazują, że dokumentacja, która jest niezbędna do naliczenia emerytury, mogła zostać zniszczona w ciągu 12 lat od momentu jej stworzenia.