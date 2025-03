Nowy fast food we Wrocławiu. Będą rozdawać darmowe kanapki

Popeyes, czyli amerykańska sieć fast food znana ze smażonego kurczaka i kanapek z kurczakiem, coraz mocniej rozpycha się w woj. dolnośląskim . 7 marca sieć otworzyła lokal w Wałbrzychu, a już za kilka dni nowy lokal pojawi się we Wrocławiu.

Nowy lokal będzie mieścił się na Dworcu Głównym PKP we Wrocławiu. W ten sposób Popeyes zamierza zachęcić do swoich dań nie tylko mieszkańców, lecz także podróżnych .

- Wrocław to dla nas wyjątkowe miasto - to tutaj otworzyliśmy pierwszą restaurację Popeyes w Polsce i to tutaj znajduje się nasza siedziba - wskazuje Kamila Węcka, Marketing Manager Popeyes w Polsce, cytowana w oficjalnym komunikacie.