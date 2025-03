Marzy ci się dom? Tyle kasy musisz przygotować. Będziesz smutny

To ile, zapłacimy za budowę domu , zależy nie tylko od lokalizacji działki. Na ostateczny koszt wpływa m.in. system budowy (zlecony czy z udziałem firm zewnętrznych), metraż, wykorzystane materiały i sam projekt.

Rozmówczyni portalu wyborcza.biz wskazuje, że doprowadzenie budynku o powierzchni 120 mkw. do stanu surowego otwartego kosztowało ją 290 tys. zł . Inna osoba wskazuje, że zmieści się w kwocie 280 tys. zł (dom o powierzchni 137 mkw.). To jednak dopiero początek wydatków.

Cytowana przez portal Alicja Czerwonka, analityczka Oferteo.pl, wskazuje, że koszty budowy poszły w górę o 5-7 proc. rdr. Średni wydatek oscyluje wokół 5,5-8,5 tys. zł/mkw . Natomiast w przypadku domów o podwyższonym standardzie ceny rosną do poziomów 8-10 tys. zł/mkw.

Z obserwacji osób, które są w trakcie budowy domu wynika, że sporo można zaoszczędzić, wybierając odpowiednią ekipę. Sama robocizna potrafi bowiem kosztować 130 tys. zł, ale są także fachowcy, którzy te same zadania wykonają za stawkę o połowę niższą.

A ile zarabia się w tej branży? Mmo kuszących zarobków wcale nie ma zbyt wielu chętnych do prac remontowych. - rzuciłem ogłoszenie do internetu. Płacę 5-6 tysięcy złotych na "rękę", wymagam przynajmniej chęci do nauki. Odpowiedziała mi głucha cisza - przekonywał w rozmowie z WP Finanse pan Marek, właściciel firmy remontowej z Warszawy.