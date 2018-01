Dolar, frank i euro najtańsze od lat. Dobry początek roku

Choć według ekonomistów bankowych ten rok dla złotego ma być słabszy niż poprzedni, pierwsze dni stycznia przynoszą kontynuację jego umocnienia. Kurs wymiany szwajcarskiej i amerykańskiej waluty jest najniższy od blisko 3 lat, a za euro płacimy najmniej od 2,5 roku.

Za franka płaci się teraz na foreksie 3,54 zł, co oznacza spadek notowań o 8 groszy na przestrzeni ostatniego miesiąca. W ciągu roku potaniał o ponad 50 groszy, dzięki czemu wymazany został skokowy wzrost wartości szwajcarskiej waluty z pamiętnego "czarnego czwartku" 15 stycznia 2015 roku. To przede wszystkim ulga dla frankowiczów, którzy najmocniej odczuli finansowo tamte wydarzenia.

- Nadal głównym motorem napędzającym wzrosty naszej waluty pozostaje słaby dolar amerykański. Ten bowiem nie może się podźwignąć i to pomimo czterech podwyżek stóp procentowych, a co jeszcze bardziej istotne przegłosowaniu cięć podatkowych przez Kongres USA - podkreśla ekspertka. Dodaje, że nawet mocne dane przemysłowe i nastawienie banku centralnego USA do dalszych podwyżek stóp nie były w stanie długotrwale zmienić nastawienia inwestorów do dolara.