Polska w elitarnym gronie. Koniec subiektywnych ocen rzeczoznawców

Polska dołączyła do krajów stosujących automatyczną klasyfikację tusz wołowych, co pozwala na precyzyjną ocenę jakości mięsa. Jak pisze Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych metoda ta eliminuje subiektywizm, który mógł występować przy wizualnej ocenie przez rzeczoznawców. Nowa technologia umożliwia bardziej obiektywną ocenę otłuszczenia i umięśnienia tusz.

Nowa metoda klasyfikacji tusz wołowych przynosi korzyści przedsiębiorcom, eliminując konflikty między dostawcami a ubojniami. Dzięki zastosowaniu urządzenia wizyjnego EstiBeef 6, ocena jakości tusz jest bardziej obiektywna, co zwiększa zaufanie dostawców do procesu klasyfikacji. Polska dołącza do krajów takich jak Irlandia, Hiszpania, Niemcy, Włochy i Belgia, które już stosują tę technologię.