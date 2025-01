Duży bank wysyła klientom płyty CD. "Jak mam się do nich dostać"

Pod koniec 2024 r. redakcja Interii Biznes otrzymała zgłoszenia od klientów Santander Bank Polska, którzy otrzymali regulacje bankowe właśnie na płytach CD. – Mam w Santanderze trzy konta, a tuż przed świętami do jednego z nich dostałam pocztą płytę z nowymi regulacjami bankowymi. Tylko jak mam się do nich dostać, skoro nie mam jak odczytać płyty? – pytała retorycznie portal pani Marta z Pomorza.

Bank odniósł się również do decyzji UOKiK z 2018 r., wskazując, że płyty CD nadal spełniają wymogi trwałego nośnika. Podkreślił jednak, że nie są one wysyłane do wszystkich klientów, a jedynie do tych, którzy wybrali taką formę kontaktu.