Brytyjskie media piszą o mObywatelu. "Polacy już są na czele"

mObywatel to bezpłatna aplikacja resortu cyfryzacji, która umożliwia dostęp do m.in. cyfrowej wersji dowodu osobistego. Polską nowinką technologiczną zainteresowały się zagraniczne media. Jak donosi brytyjski dziennik "The Guardian", Polska gospodarka do 2030 r. może wyprzedzić Wielką Brytanię, a w temacie cyfryzacji dokumentów Polacy już są na czele.