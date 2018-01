Prognoza walutowa 2018. Nadchodzi gorszy czas dla złotego

Spadki kursów najważniejszych walut o kilkadziesiąt groszy i kilkuletnie rekordy. Tak można podsumować 2017 rok w wykonaniu złotego. Niestety dobra passa się kończy. Frankowicze powinni się przygotować na wyższe raty, kierowcy na droższe paliwo, a rodziny Polaków pracujących na Wyspach na mniejsze kwoty przysyłane do kraju.

Mijający rok był dla polskiej gospodarki wyśmienity . PKB rósł najszybciej od pięciu lat, a w budżecie przez wiele miesięcy mieliśmy nadwyżkę, co nie zdarzało się przez ostatnią dekadę. Do tego najniższe bezrobocie od dwudziestu sześciu lat i płace, jakich nie widzieliśmy nigdy wcześniej sprawiły, że polska waluta wyraźnie umocniła się względem euro, dolara, franka i funta.

W 2017 roku złoty umocnił się także do euro, ale wspólna waluta zdecydowanie najmniej straciła na wartości. Na początku roku kurs wymiany wynosił ponad 4,40 zł. Teraz to około 4,20 zł.

Co więcej, euro i dolar z każdym kolejnym kwartałem powinny drożeć. Podobnie może być z frankiem, choć jest też szansa, że szwajcarska waluta na koniec roku będzie na zbliżonym poziomie co teraz. Jedynie perspektywy dla brytyjskiej waluty ciągle nie są dobre. Szczególnie w drugiej połowie przyszłego roku kurs funta powinien być wyraźnie niższy.

Podobna sytuacja jest z dolarem, który jednak w mniejszym stopniu bierze udział w kontraktach polskich firm działających za granicą. Ma za to m.in. wpływ na ceny surowców na świecie, w tym ropy naftowej. Wszystko wskazuje na to, że będzie sprzyjał raczej podwyżkom cen paliw.

Widać więc, że nie ma zgodności ekspertów co do końcówki przyszłego roku. To co wspólne, to założenie, że dolar nie będzie już słabszy. Tak jak w przypadku euro, duże znaczenie będą mieć tu podwyżki stóp procentowych w USA. Z tym, że efekt negatywny dla złotego w tym przypadku będzie większy.