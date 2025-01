Awantura na znanym targowisku. Atmosfera strachu "jak w latach 90."

Centrum Handlowe Modlińska 6D to następca słynnego targowiska przy ul. Marywilskiej 44 . W maju ubiegłego roku uwielbiany przez warszawiaków kompleks strawił pożar. W sprawie ustalenia jego przyczyn do tej pory trwa śledztwo. W grudniu prokuratura zakończyła oględziny pogorzeliska. Jedną z rozważanych hipotez było podpalenie obiektu na zlecenie zorganizowanej grupy przestępczej .

Niespełna dwa miesiące później doszło do oficjalnego otwarcia centrum handlowego Modlińska 6D. To właśnie ten obiekt przejął w rzeczywistości rolę dawnej "Marywilskiej". Zarządcy pustej dotychczas hali, Zbigniew Bogusz i Sebastian Bogusz, zaoferowali handlującym niską stawkę za wynajem powierzchni .

Phan Châu Thành mówi, że nowa ochrona obiektu zostawiała na wierzchu noże i pałki. Przedmioty leżały np. obok ekspresu do kawy. Na zdjęciach, które otrzymała nasza redakcja widać także, że mężczyźni trzymali niebezpieczne przedmioty w rękach w trakcie rozmów z kupcami. Zdaniem Phan Châu Thành była to demonstracja siły . Przedsiębiorcy handlujący w centrum na Modlińskiej mieli poczuć się zagrożeni.

Phan Châu Thành odmówił. - Powiedziałem, że możemy skierować sprawę do sądu. Pieniądze za czynsz wpłaciłem na konto powiernicze, żeby nikt nie zarzucił mi, że nie mamy z czego zapłacić. Dwa dni później, gdy przyszliśmy do pracy, zarządca zamknął nam centrum. Poszliśmy na policję. Usłyszeliśmy, że to nielegalna praktyka. Wróciliśmy i wygoniliśmy agencję ochrony. O 22.00 w obiekcie pojawili się Czeczeńcy. Z czasem było ich w centrum coraz więcej. We wtorek pojawiło się ich już około 60 - wspomina przedsiębiorca.