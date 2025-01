Ta branża rośnie jak na drożdżach. Przybyło 10 tys. nowych lokali

– W ostatnich 12 miesiącach polski rynek urósł o 8 proc. Działa ponad 132,4 tys. salonów piękności: zakładów fryzjerskich i kosmetycznych. Do tej liczby należy dodać blisko 10 tys. SPA i wszelkiego rodzaju punktów odnowy biologicznej – wylicza cytowany przez dziennik Tomasz Starzyk, rzecznik Dun & Bradstreet.

Rzecznik zwraca uwagę, że liczba salonów systematycznie rośnie od 2012 r. , co jest oznaką "coraz coraz większej inwestycji w siebie i w wygląd Polek i Polaków i rosnącego zapotrzebowania na tego typu usługi". Świadczy to również o tym, że społeczeństwo się bogaci.

Dziennik przywołuje również dane z ostatniego raportu KPMG, wskazujące, że wartość rynku luksusowych usług hotelarskich i SPA wzrosła w zeszłym roku o 16,7 proc. do 7,8 mld zł.

Fryzura last minute. Salony fryzjerskie przeżywają oblężenie

Mimo dynamicznego rozwoju, branża beauty zmaga się z poważnymi wyzwaniami. Jednym z nich jest niedobór wykwalifikowanej kadry. Wiele osób podejmujących pracę w tym sektorze kończy jedynie krótkie kursy. Jest to szczególnie widoczne w zawodach takich jak fryzjer , kosmetyczka, barber czy manikiurzystka, gdzie umiejętności techniczne są kluczowe.

Inny problem to zaległości finansowe. Z danych Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej wynika, że 3698 dłużników z branży beauty ma zadłużenie wynoszące 51,3 mln zł. Na każdego z nich przypada do spłaty średnio pięć przeterminowanych zobowiązań finansowych, czyli ok. 13,9 tys. zł.