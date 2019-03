Domek letniskowy na celowniku coraz większej rzeszy Polaków. Co powinniśmy o nich wiedzieć?

Jednym z naturalnych efektów wzrostu zamożności Polaków jest niemal lawinowo rosnąca moda na posiadanie własnej „letniej rezydencji” w postaci choćby skromnego domku rekreacyjnego gdzieś pod miastem, a już najlepiej w jednej z rodzimych enklaw turystycznych z Mazurami na czele.

Koszt budowy domku letniskowego jest nieporównywalnie niższy, zarówno licząc nominalnie jak i za metr kwadratowy, od kosztów budowy tradycyjnych domów jednorodzinnych. (Shutterstock.com)

Choć trudno tu o konkretne statystyki, to jednak już na postawie prostej obserwacji bez trudu można stwierdzić wzbierającą w zawrotnym tempie popularność domów rekreacyjnych wśród rodaków. Rynek nie mógł nie zauważyć tego typu tendencji, wobec czego na coraz większy popyt odpowiada coraz większą podażą, coraz ciekawszą ofertą, ale niestety także coraz wyższymi cenami.

W polskim prawie nie występuje pojęcie domku letniskowego czy też działki rekreacyjnej, na której taki domek miałby być wybudowany. Tego typu konstrukcja w przepisach budowlanych określana jest jako budynek rekreacji indywidualnej, a więc miejsce przeznaczone do czasowego pobytu w celach wypoczynkowych.

Jeśli więc jest mowa o domach rekreacyjnych całorocznych, to w praktyce są one przez prawo zakwalifikowane do kategorii tradycyjnych domów jednorodzinnych. Tym samym klasycznym budynkiem rekreacyjnym w polskich realiach jest obiekt przeznaczony do pobytu okresowego w celach wypoczynkowych, a więc ten określany potocznie jako domek letniskowy.

Najbardziej charakterystycznym podziałem domków letniskowych jest podział ze względu na rodzaj użytego budulca, a więc na domki murowane i drewniane. Następnie te ostatnie możemy podzielić ze względu na zastosowaną konstrukcję, a więc kanadyjskie - budowane w technologii szkieletowej oraz domy z bali.

Z kolei podstawowym parametrem domku letniskowego w rodzimym wydaniu jest jego powierzchnia w wymiarze 35 mkw. Jest to maksymalna wielkość domku, który można wybudować bez pozwolenia na budowę i bez obowiązkowej dokumentacji projektowej.

Jeśli powierzchnia domku nie przekracza 35 mkw., wystarczy zgłoszenie w powiatowym wydziale architektury. Prawdopodobnie najwięcej domków letniskowych powstaje w obecnych czasach w Rodzinnych Ogrodach Działkowych (ROD), gdzie ich budowa wymaga jedynie poinformowania Zarządu Ogrodu. Ponadto na działkach prywatnych liczba domków rekreacyjnych nie może przekraczać jednego na każde 500 mkw. działki.

Domek letniskowy na każdą kieszeń?

Koszt budowy domku letniskowego jest nieporównywalnie niższy, zarówno licząc nominalnie jak i za metr kwadratowy, od kosztów budowy tradycyjnych domów jednorodzinnych. Wynika to z oczywistych względów zdecydowanie łatwiejszych w realizacji wymagań technicznych takich obiektów, ich wielkości jak i samej technologii budowy.

Przede wszystkim działka pod budowę domu rekreacyjnego o przeznaczeniu sezonowym nie wymaga tradycyjnego uzbrojenia, a więc doprowadzenia sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, ciepłowniczej i elektroenergetycznej. Z kolei pokoje mogą mieć zaledwie 2,2 m wysokości, wobec 2,5 m w tradycyjnych domach jednorodzinnych. Co ważne, nie ma też wymogu trwałych fundamentów. I wreszcie przegrody zewnętrzne, czyli ściany, dach i okna, nie muszą spełniać rygorystycznych wymogów, jakie obowiązują w przypadku tradycyjnych domów jednorodzinnych.

Koszt budowy „pod klucz” domku rekreacyjnego sezonowego (letniskowego) zaczyna się od 1 tys. zł/mkw. w przypadku najprostszych konstrukcji drewnianych o małej i średniej powierzchni. Większe, bardziej skomplikowane architektonicznie (np. z poddaszem użytkowym, balkonem itp.) oraz duże ponad stumetrowe domki o drewnianej konstrukcji kanadyjskiej to wydatek rzędu 1,5 tys. zł/mkw. Jeśli takie domki miały by służyć pobytowi całorocznemu, to koszt ocieplenia i instalacji grzewczej może podbić cenę do 1,8 - 2 tys. zł/mkw. Ale wówczas taka konstrukcja raczej może już nie kwalifikować się do standardu letniskowego czy sezonowego.

Z kolei czas budowy zależy przede wszystkim od wielkości, następnie projektu i zastosowanej technologii. Gros domków budowanych w Polsce to konstrukcje drewniane średniej powierzchni, a wiec 35-50 mkw., choć i te małe, także popularne mają około 25 mkw. Są to domki produkowane przemysłowo przez specjalistyczne firmy i oferowane w coraz bogatszej ofercie w postaci prefabrykatów do złożenia na miejscu przeznaczenia. Bardzo często sami producenci oferują za dodatkową opłatą poza transportem także montaż. Wtedy trwać on może od jednego do góra kilku dni w zależności od projektu.

Z kolei budowa dużych, wysokobudżetowych drewnianych domów letniskowych liczy się w tygodniach i miesiącach, i zależy od wielkości, technologii czy standardu. Przyjmuje się, że budowa komfortowego kanadyjczyka o pow. użytkowej rzędu 100 - 150 mkw. powinna potrwać nie dłużej niż 2-3 miesiące.

W sumie może się wydawać, że właścicielem standardowego domku letniskowego, którego koszt budowy zaczyna się od około 30 tys. zł, może stać się każda polska rodzina o średnich krajowych dochodach. Stąd też być może zauważalny w ostatnich latach wzrost popularności ROD-ów, w ramach których o tego typu inwestycję najłatwiej.

Domek letniskowy jako pomysł na biznes

Domki letniskowe to nie tylko świetny pomysł na własny wypoczynek, ale także coraz popularniejszy sposób na zarabianie konkretnych pieniędzy. Oczywiście aby taki obiekt mógł przynosić wymierne zyski z wynajmu wakacyjnego musi być odpowiednio zlokalizowany, najlepiej w atrakcyjnej okolicy turystycznej. Pierwszym wyborem wydają się tu Mazury, gdzie tego typu letniskowe inwestycje można już liczyć w tysiącach jednostek przy wciąż silnie rosnącym z roku na rok wolumenie.

Oczywiście koszty takiej inwestycji są nieporównywalnie większe niż nawet okazałego domku w ogródkach działkowych, jednak wieloletni pewny zysk z wynajmu letnikom w okresie wakacyjnym usprawiedliwia konieczność poniesienia nakładów, które zapewne w przewidywalnej perspektywie zwrócą się z sowitą nawiązką.