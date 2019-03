Donald Tusk nowym idolem brytyjskich euroentuzjastów. Pokochali go za te słowa

- Nie można ignorować miliona ludzi, maszerujących w imię wartości unijnych, ani 6 milionów, którzy podpisali petycję za pozostaniem w Unii Europejskiej - powiedział w Parlamencie Europejskim Donald Tusk, przewodniczący Rady Europejskiej. Te słowa zachwyciły Brytyjczyków.

- Nasza decyzja zakłada dwa scenariusze. Jeśli przez Izbę Gmin przejdzie porozumienie ws. brexitu, to przedłużymy ostateczny termin wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Jeśli nie nastąpi porozumienie, to prolongata nastąpi do 12 kwietnia, ale do tego czasu konieczna będzie decyzja Zjednoczonego Królestwa - powiedział Donald Tusk.