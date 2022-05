Dopłaty bezpośrednie dla rolników. Będzie więcej czasu na złożenie wniosku

Zanim rolnik złoży wniosek o dopłaty do nawozów, musi najpierw przekazać do ARiMR wniosek o dopłaty bezpośrednie. Pomoc rolnikom ws. dopłat do nawozów jest w "niespotykanej skali" - mówił na początku kwietnia Henryk Kowalczyk. - Gdyby rolnicy nie stosowali nawozów, nastąpiłby spadek plonów, co - w obecnej sytuacji w Ukrainie - mogłoby zachwiać bezpieczeństwem żywności globalnie - przekonywał wicepremier.