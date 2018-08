Dopłaty do czynszów. Sprawdź, czy możesz ją uzyskać

Maksymalnie 690 zł – na tyle miesięcznej dopłaty do najmu będą mogły liczyć niektóre rodziny, które skorzystają z rozwiązania zaproponowanego przez rząd. Odpowiednia ustawa została już podpisana przez prezydenta.



Dopłaty będą wypłacane nawet przez 15 lat. Program jest kierowany do ludzi, których nie stać na wynajem czy zakup lokum na rynku komercyjnym, przy jednoczesnym zbyt wysokim poziomie dochodów, aby ubiegać się o mieszkanie komunalne.

Artur Soboń, wiceminister inwestycji i rozwoju, stwierdził na antenie TVN24 BiS , że takie rozwiązanie pozwoli uniknąć wzmacniania popytu na nowe mieszkanie. Określił je jako część „programów propodażowych”, czyli takich, „które uzupełnią ofertę rynkową o dodatkowe mieszkania dla tej grupy osób, które do tej pory nie miały szans na własne mieszkanie”.

Jednym słowem, będzie to napędzać budownictwo mieszkań czynszowych . Z programu będą mogli skorzystać lokatorzy, którzy spełnią kryteria dochodowe. Wynajem mieszkań. Zysk 3–4 razy wyższy niż z lokat

Jak to więc będzie wyglądać w praktyce? - Rodzina składająca się z dwójki dorosłych i dwójki dzieci, nie będzie mogła przekroczyć 1,6 tys. zł dochodu miesięcznie, aby otrzymać dopłaty – powiedział Soboń. Minister dodał także, że rząd liczy, że każdego roku do programu dołączać będzie ok. 30 tys. rodzin.