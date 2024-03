Dotkliwe kary za brak ważnego OC. Tyle zapłacisz

Mandat za brak OC. Ile wyniesie?

Zgodnie z decyzją byłego już rządu PiS z początkiem 2024 r. pensja minimalna wzrosła do 4242 zł brutto, a stawka godzinowa wyniesie 27,7 zł brutto. Natomiast od lipca najniższa krajowa podskoczy do 4300 zł brutto, a stawka godzinowa do 28,1 zł brutto. Od minimalnej krajowej zależy wysokość mandatu za brak OC - podaje "Gazeta Wyborcza". Dlatego też jej wzrost oznacza wyższe stawki opłat, które trafiają do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.