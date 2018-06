Dramat chorych na serce. Kardiolodzy uciekają ze szpitali

Pacjentów poważnie chorych na serce niedługo nie będzie miał kto leczyć. Kardiolodzy wolą pracę w przychodniach i prywatnych gabinetach, zamiast w szpitalach.

Zabójcze kolejki do specjalistów. Do lekarza w 2021 roku

Łatwiejsze zarządzanie szpitalami to – wydawać by się mogło – krótszy czas oczekiwania na wizytę do lekarza. Wygląda jednak na to, że na efekty jeszcze poczekamy. A na mapie Polski nie brakuje bowiem placówek, gdzie prędzej doczekamy ostateczności, niż zobaczymy drzwi gabinetu lekarskiego.