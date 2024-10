Drobne warte fortunę. Oto najdroższe monety świata

Liberty Head Nickel – 3,7 mln dol

Moneta o nominale pięciu centów została zaprojektowana w 1883 r. przez Charlesa Barbera i oficjalnie emitowana była do 1912 r. – pisze serwis mennica.com.pl. Jednak pojawiła się partia fałszywych egzemplarzy z 1913 r. Do dziś odnaleziono jedynie pięć takich monet, co sprawiło, że Liberty Head Nickel zyskał status nieautentycznego, lecz wyjątkowo cennego okazu. W 2010 r. jeden z tych falsyfikatów trafił na aukcję na Florydzie, gdzie został sprzedany za ponad 3,7 mln dol.