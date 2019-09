Drożyzna w sklepach. Polacy szukają tańszych zamienników

Polacy mają sposoby na coraz wyższe ceny produktów spożywczych. Najczęściej po prostu szukają tańszych zamienników lub idą do innego sklepu, rzadziej rezygnują z zakupu.

Jeśli widzą, że coś podrożało, to w pierwszej kolejności starają się znaleźć tańszy zamiennik. Tak robi 52 proc. respondentów. Co drugi pytany decyduje się natomiast na zmianę sklepu. A to preferuje dyskonty.