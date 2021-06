Drugie życie plastiku: Lewiatan testuje urządzenia do zbiórki butelek PET

- Segregacja odpadów i ochrona środowiska to dziś już obowiązek. Lewiatan promuje działania ekologiczne. Wprowadziliśmy do sprzedaży ekologiczne papiery do pakowania wędlin i serów dające możliwość oddzielenia papieru od folii przy segregacji odpadu. Papiery do pakowania, torby papierowe czy torebki do pieczywa z logo Lewiatan posiadają certyfikaty FSC. Jako jedna z pierwszych sieci detalicznych wprowadziliśmy eko kartony na zakupy również z certyfikatem FSC. Dziś rozpoczynamy pilotaż kolejnej akcji zachęcającej naszych klientów do segregowania surowca i skutecznego realizowania założeń gospodarki o obiegu zamkniętym - mówi Marcin Poniatowski, członek zarządu ds. marketingu z Lewiatan Holding S.A.