Drugie życie przedmiotów - czyli jak i co kupują oraz sprzedają Polacy na Allegro Lokalnie

Nie da się nie zauważyć, że idea “slow-life” jest coraz częściej praktykowana wśród Polaków, szczególnie w odniesieniu do wypoczynku i pracy. Jak jednak wygląda podejście do tej filozofii w przypadku ich otoczenia oraz kupowanych przedmiotów? Według badania przeprowadzonego przez SW Research na zlecenie Allegro Lokalnie, ponad 46% respondentów decyduje się na mniejszą liczbę rzeczy, ale zwraca uwagę na jakość ich wykonania - szczególnie w grupie 35+ jest to bardzo istotna kwestia. Oczywiście zdarza się im kupować rzeczy, których nie potrzebują (21% badanych), jednak większość deklaruje, że wybiera tylko to, co jest niezbędne (51%).