Drukowali banknoty na domowej drukarce. Wpadli na zakupach

Dwóch 18-latków było pewnych, że znalazło cudowny sposób na bogactwo. Mieszkający w Wałbrzychu młodzieńcy postanowili drukować banknoty na domowej drukarce. Wpadli już na pierwszych zakupach spożywczych, bo 100 złotych wydrukowali... do góry nogami.

Jak informuje wałbrzyska policja, dwóch 18-latków wpadło w minionym tygodniu, gdy jeden z nich wybrał się na zakupy do sklepu spożywczego w wałbrzyskiej dzielnicy Szczawienko.

Ekspedientka od razu zorientowała się, że banknoty są "domowej roboty". Nie dość, że nie było na nich znaków wodnych, to jeszcze były krzywo wycięte i wydrukowane "do góry nogami". Postanowiła więc wezwać policję.

Niedługo później okazało się, że klient sklepu miał wspólnika. To właśnie on odpowiadał za drukowanie fałszywych banknotów.

Drugi z nastolatków również trafił w ręce policjantów. Podobnie jak jego drukarka, komputer i pendrive, wykorzystywane do drukowania falsyfikatów.

Teraz młodzieńcy mogą mieć spore problemy. Pierwszemu prokurator postawił zarzut usiłowania oszustwa i wprowadzenia do obiegu fałszywych banknotów. Grozi za to do 10 lat więzienia.