Duda wzywa! Ostry apel szefa "Solidarności" ws. protestów

Piotr Duda, przewodniczący KK NSZZ "Solidarność" nie kryje, po czyjej stronie stoi w sporze o wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Za pośrednictwem związkowego serwisu informacyjnego zaapelował do członków "S", by aktywnie przeciwstawiali się akcjom na terenie kościołów, które określił mianem profanacji.

- "Solidarność" przy ogromnym wsparciu Kościoła, wywalczyła Polsce wolność. W tym wolność do protestów i zgromadzeń. Każdy, nawet w najostrzejszej formie, ma prawo do wyrażania swoich postulatów. Każdy ma prawo wyjść na ulicę i wykrzyczeć swoje żądania. Wielokrotnie robiliśmy to również my, związkowcy. Ale każda wolność ma swoje granice, a tą granicą są prawa i wolności innych ludzi – pisze Piotr Duda.