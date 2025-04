Bierzesz 5000 zł, a ile spłacasz? Sprawdzili, ile kosztuje chwilówka

Rozmówczyni portalu otrzymała SMS-a z banku z ofertą kredytu: "Nie musisz czekać na Zająca, aby dostać kredyt. Upoluj nasz kredyt na wyprzedaży nawet do 32 tys. zł. To propozycja z prowizją 0 proc. Bądź królową wyprzedażowej dżungli i zadzwoń pod numer x lub odwiedź nas w naszym oddziale".

WIDEO

- Kiedyś już wzięłam kredyt na święta i spłacałam go długo, kosztowało mnie to dwa razy tyle, co pożyczyłam, nigdy więcej - mówiła rozmówczyni "Pomorskiej".

Jeśli zdecydujemy się na dwuletni okres spłaty, miesięczna rata wyniesie 235,18 zł, a całkowita kwota do zwrotu to 5644,32 zł. Choć pożyczki te są dostępne, ich koszty mogą być znacznie wyższe niż się wydaje.

- Dane pokazują, że samo posiadanie zobowiązań finansowych nie skłania do bardziej zachowawczych decyzji w okresie świątecznym. Niepokojące jest to, że część Polaków zadeklarowała gotowość do zaciągnięcia kolejnego zobowiązania. To sygnał, że nawyki konsumenckie nadal rywalizują z refleksją finansową. W tym kontekście ważna jest edukacja finansowa oraz dostępność rzetelnych informacji o możliwościach wsparcia i skutecznego wyjścia z zadłużenia – mówi Anna Woźniak, rzeczniczka prasowa B2 Impact.