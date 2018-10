Dura lex, sed (F)lex

Rok 2018 jest okresem rewolucyjnych zmian prawnych na rynku nieruchomości. Tylko czy to zmiany na pewno na lepsze?

W pierwszej połowie roku deweloperzy mogli obserwować przyspieszone prace i wprowadzenie w życie tzw. ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych. To akt prawny całkowicie rewolucjonizujący procedurę planowania i przygotowywania inwestycji. Do tej pory deweloperzy musieli budować swoją strategię inwestycyjną w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub – w przypadku jego braku – o wydaną przez władze lokalne decyzję o warunkach zabudowy. W nowym porządku prawnym deweloperzy nie będą musieli zwracać uwagi na plany: wystarczy, że wystąpią do władz lokalnych o pozwolenie na budowę, a te im jej udzielą. Według wielu obserwatorów i ruchów miejskich przepisy te otwierają pole do nadużyć i są prostą drogą do przestrzennego chaosu. Czy tak będzie w istocie? Ustawa obowiązuje dopiero od 22 sierpnia, więc jeszcze za wcześnie na jakiekolwiek podsumowania. Najbliższe 12-18 miesięcy będzie prawdziwym poligonem doświadczalnym dla obowiązywania nowych przepisów.