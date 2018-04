Duże pieniądze do wygrania. Kumulacja nie tylko w Lotto

9 milionów złotych będzie do wygrania we wtorkowym losowaniu Lotto. Taki jest efekt braku trafnie wytypowanej "szóstki" przez pięć ostatnich losowań.

Ostatnia główna wygrana padła w Lotto 27 marca. Szczęśliwiec, który skreślił poprawną "szóstkę", wygrał wtedy pięć milionów złotych. Od tego czasu nagród pierwszego stopnia nie było, więc kumulacja rośnie. We wtorek 10 kwietnia do zgarnięcia będzie więc 9 milionów złotych.

Kwota jest ogromna, choć do rekordów dużo jej brakuje. Najwyższa, jak do tej pory, wygrana w Lotto padła w marcu ubiegłego roku. Szczęśliwiec ze Skrzyszowa zainkasował wtedy prawie 37 milionów złotych. W historii Lotto już sześć razy padały wygrane powyżej 30 milionów złotych.

Jednak nawet te kwoty nie mają startu do sumy, jaką można wygrać w piątkowym losowaniu Eurojackpot. Również w tej europejskiej loterii, która niedawno dotarła nad Wisłę, mamy do czynienia z kumulacją. W jej efekcie do zgarnięcia będzie aż 100 milionów złotych.