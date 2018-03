Duże ułatwienie dla rodzin wielodzietnych w Polsce. Ministerstwo Rodziny upraszcza procedury

Wszyscy posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą w prosty sposób przenieść ją na telefon. Wniosek dostępny jest na platformie resortu rodziny, a aby go złożyć wystarczy kilka kroków. Potem każdy z członków rodziny będzie miał kartę na swoim smartfonie, a wraz z nią liczne udogodnienia.

Resort zadbał o to, by wnioskodawcy nie męczyli się z cała procedura zbyt długo. Wprowadzone zmiany spowodowały, że teraz wystarczy do tego zaledwie kilka kroków. Do wypełnienia jest zaledwie kilak rubryk, a resztę wniosku wypisuje kreator na podstawie informacji, które ministerstwo już ma.