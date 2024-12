Umorzenie kredytu bankowego. Oto na czym polega i kiedy jest możliwe

Do sytuacji, które mogą kwalifikować się do umorzenia kredytu, należą m.in.:

Śmierć dłużnika to sytuacja trudna zarówno emocjonalnie, jak i finansowo. Spadkobiercy muszą zdecydować, czy przejąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza, co oznacza odpowiedzialność za długi jedynie do wysokości odziedziczonego majątku. Mogą też zdecydować o przyjęciu spadku w całości, co obliguje ich do spłaty długów, nawet jeśli przekroczą one wartość spadku.