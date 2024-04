Kierowcy o to nie dbają, a potem płaczą w warsztatach. Ryzyko awarii

Ryzyka "jazdy na oparach"

Jedną z najczęstszych awarii, które mogą wyniknąć z ignorowania komunikatu o konieczności zatankowania, jest uszkodzenie pompy paliwa. Warto pamiętać, że pompa paliwa to element, który musi być odpowiednio chłodzony. Tylko zanurzenie w benzynie lub oleju napędowym może zapewnić odpowiednie warunki do jego pracy. Ponadto, jest urządzeniem delikatnym i łatwo ulegającym uszkodzeniu, zwłaszcza gdy do jej wnętrza dostaną się drobne nieczystości, które mogą znajdować się w zbiorniku paliwa.