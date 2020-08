Dwa magazyny nielegalnej broni i laboratorium metamfetaminy zlikwidowane przez CBŚP

Na terenie powiatu zgorzeleckiego policjanci Zarządu we Wrocławiu Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali 47-letniego mężczyznę po tym, jak pod podłogą oraz na poddaszu użytkowanego przez niego pomieszczenia odkryli skrytki, w których przechowywano m.in. 24 szt. broni. Mężczyznę doprowadzono do Prokuratury Rejonowej w Zgorzelcu, gdzie usłyszał zarzuty dotyczące posiadania broni palnej i amunicji, bez wymaganego zezwolenia. Za te przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności do lat 8.