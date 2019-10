WP Finanse Poczta WP Pilot Program TV Menu Promocje

Promocje Kombinują

Kombinują Czy to się opłaca?

Czy to się opłaca? Tu zarobisz

Tu zarobisz To jest nowe

To jest nowe #DZIEJESIE

#DZIEJESIE Najnowsze

Najnowsze Popularne Promocje Kombinują Czy to się opłaca? Tu zarobisz To jest nowe #DZIEJESIE Najnowsze Popularne Informacja prasowa konkurs 1 godzinę temu Dwóch Polaków w finale międzynarodowego konkursu S.Pellegrino Young Chef Poznaliśmy zwycięzców półfinału regionalnego dla Europy Centralnej w konkursie dla młodych kucharzy S.Pellegrino Young Chef 2020. Do finału zakwalifikowało się aż dwóch Polaków – Krzysztof Konieczny (chef w restauracji „Sztuczka Bistro” w Sopocie) oraz Łukasz Moneta (chef de partie w „Nolita Restaurant” w Warszawie). Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (Materiały prasowe) O konkursie S.Pellegrino Young Chef 2019-2020 to międzynarodowy konkurs kulinarny dla młodych kucharzy z całego globu. Inicjatywa skupia się na rozwoju wysokiej klasy gastronomii i propagowaniu „3 złotych zasad” w kuchni – umiejętności technicznych, kreatywności i osobistej wiary w komponowane dania. Organizatorzy zwracają również uwagę na istotę niemarnowania żywności oraz potrzebę zrównoważonego rozwoju. Półfinały regionalne Drugi etap konkursu stanowi 12 półfinałów regionalnych, odbywających się od sierpnia do grudnia br. w 12 regionach na świecie. W półfinale regionalnym dla Europy Centralnej w Hamburgu czworo Polaków rywalizowało z sześcioma innymi osobami – reprezentantami Niemiec, Austrii, Ukrainy i Węgier. W poszczególnych kategoriach nagrody otrzymali: • S.Pellegrino Young Chef 2020: Levente Koppány z Węgier

• Fine Dining Lovers Food For Thought Award: Krzysztof Konieczny z Polski

• Acqua Panna Award for Connection in Culture: Łukasz Moneta z Polski

• S.Pellegrino Award for Social Responsibility: Jana Stöger z Niemiec Potrawa konkursowa Krzysztofa Koniecznego – słonecznik bulwiasty z pasternakiem, salicornem, grzybami i śmietaną – społeczność internetowa Fine Dining Lovers uznała za danie, które najlepiej wyraża osobiste przekonania twórcy. Natomiast Łukasz Moneta zaserwował jesiotra ze ślimakami i wygrał w głosowaniu mentorów z całego regionu na danie najlepiej odzwierciedlające idealne połączenie różnych kuchni. Czas na Wielki Finał! Laureaci trzeciego etapu będą walczyć o nagrody główne w czterech kategoriach w Wielkim Finale w Mediolanie w maju 2020 r. W przygotowaniach do tego wydarzenia finalistom pomagać będą Szefowie Mentorowie – opiekuni merytoryczni, którzy będą wspierać kandydatów poprzez szkolenia, dzielenie się wiedzą i wskazówki. Mentorzy wybrani zostaną spośród członków jury półfinałów regionalnych. W jury półfinału dla Europy Centralnej zasiadały aż dwie osoby z Polski: Iwona Niemczewska – właścicielka i szef kuchni szczecińskiej restauracji „Z drugiej strony lustra”, laureatka nagrody Kobieta Szef 2018 Gault & Millau Polska oraz Marcin Popielarz – szef patron gdyńskiej restauracji „Biały Królik”, finalista ubiegłorocznej edycji konkursu S.Pellegrino Young Chef. Konkurs organizowany jest z inicjatywy S.Pellegrino – marki wody mineralnej od Nestlé Waters, uważanej za ikonę włoskiego stylu życia w niemal 150 krajach, która od 120 lat inspiruje, aby delektować się życiem i dzielić najpiękniejsze chwile przy wspólnym stole. Więcej informacji o konkursie: www.sanpellegrinoyoungchef.com. Polub WP Finanse 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne