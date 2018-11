Dyskont będzie uczył Polaków jeść zdrowo. Wspólna książka Lidla i Instytutu Żywności i Żywienia

Lidl wraca do kultowej promocji. "Jeść zdrowiej. Warzywa i owoce” to ósma książka kucharska wydana przez sieć dyskontów. Będzie wydawana w zamian za naklejki. Aby je zdobyć, trzeba zrobić zakupy za określoną kwotę.

Książka podzielona jest na dwie części. Pierwsza to część teoretyczna z informacjami o diecie, zdrowym żywieniu itp. Druga część to przepisy warzywno-owocowe.

Informacja o książce z Lidla zbiegła się w czasie zkomunikatem o wydawnictwie Biedronki. To adresowane jest do dzieci i ma związek z pluszakami rozdawanymi za zakupy. Pierwsza książka o Słodziakach trafiła już do 560 tys. osób - podała sieć. Druga część o przygodach "gangu" właśnie trafiła do jej sklepów.