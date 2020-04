Działkowcy mają prawo przebywać w ogródkach działkowych - przypomina reprezentująca ich organizacja

W liście otwartym zarząd przypomina, że działkowcy mają tytuł prawny do swojej działki.

Krajowy Zarząd PZD przypomniał, że w funkcjonowaniu ROD wprowadzono pewne ograniczenia mające zapewnić bezpieczeństwo osobom przebywającym na działkach. Wyłączono z użytkowania przestrzenie wspólne w ogrodach, jak place zabaw, świetlice itp. Do działkowców kierowane są komunikaty o ograniczenie do minimum aktywności na terenie ROD, zachowanie szczególnej ostrożności, powstrzymanie się od bezpośrednich kontaktów z osobami spoza najbliższej rodziny.

Mimo wszystko Zarząd apeluje do działkowców, aby pomimo przysługujących im praw, maksymalnie ograniczyli wizyty na działkach. "Jakkolwiek teoretycznie, przy należytej ostrożności, pobyt na działce nie powinien rodzić ryzyka, to jednak nie zawsze wszystko możemy kontrolować. Pamiętajmy, w obecnych warunkach, każda zbędna aktywność poza miejscem zamieszkania, to zwiększenie ryzyka" – napisano.