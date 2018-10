Dzieciom wstęp wzbroniony. Moda na hotele dla dorosłych dotarła do Polski

Cisza, spokój i żadnych dzieci. W popularnych, światowych kurortach jest ich coraz więcej. W Polsce to wciąż rynkowa nisza. Niektóre hotele spróbowały się w niej odnaleźć, ale coś poszło nie tak. - Zakazy to nie jest dobre rozwiązanie - mówi menedżer jednego z nich.

Na basenie nie znajdziemy zjeżdżalni czy wodnych zabawek, w ofercie nie ma gier i zabaw dla dzieci . Jest za to SPA z zabiegami odnowy biologicznej, skierowane do osób dorosłych, a w karcie hotelowej restauracji nie ma popularnego w rodzinnych hotelach menu dla dzieci.

- Zamiast zakazywać, ograniczać, lepiej delikatnie sugerować - mówi Mateusz Bogulski. - Mamy w planach budowę klubu nocnego, sal konferencyjnych i nowych domków o różnym standardzie. Ale infrastruktury dla dzieci rozbudowywać nie będziemy. Mocno akcentujemy to, że jesteśmy na mazurskiej wsi, blisko natury, tam gdzie jest cicho i spokojnie. Tak pozostanie. Choć oczywiście jeśli rodziny z dziećmi będą chciały do nas przyjechać, to na pewno będą miały co robić.