Dzięki zabytkowym autom mógł ruszyć na Nanga Parbat. Nieznana praca Tomka Mackiewicza

W ostatni weekend stycznia 2018 roku cała Polska żyła tragicznym wydarzeniem na Nanga Parbat. Schodząc z ośmiotysięcznika, Tomasz Mackiewicz utknął na wysokości 7200 m n.p.m., a himalaistom biorącym udział w akcji ratunkowej nie udało się do niego dotrzeć. Mężczyzna zebrał pieniądze na wyprawę w niecodzienny sposób – remontował zabytkowe samochody.

"Hey. By rozwiać wszelakie podejrzenia podejrzliwych umysłów że moje życie to jedynie zbiórki i góry, zamieszczam album ze zdjęciami pokazującymi czym się obecnie, na co dzień zajmuję" czytamy na fanpage'u Mackiewicza na facebooku. Szykował się wtedy do siódmej w swoim życiu próby zdobycia Nanga Parbat. Album zawiera 160 zdjęć, na których himalaista uwiecznił klasyczne samochody. Przy niektórych pozuje, w innych skupia się na detalach. Wszystkie mają jedną cechę wspólną: pracował nad nimi Mackiewicz.