"Dzień bez petenta" w spółdzielni mieszkaniowej. "Niefortunna redakcja", mówi spółdzielnia

"Szanowni państwo. Informujemy, że od tej pory każdy piątek jest dniem wolnym od petenta" - taką informacje znaleźli na drzwiach swoich bloków mieszkańcy aglomeracji śląskiej. Nie spodobała się im ani treść, ani forma ogłoszenia. Teraz spółdzielnia się tłumaczy - i przyznaje, że było to "niefortunne".

Ogłoszenie o "dniu bez petenta" zawisło na drzwiach bloków, należących do Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej. Zdjęcie ogłoszenia opublikował na swoim profilu na portalu społecznościowym lokalny serwis katowice24.info.

Co na to wszystko spółdzielnia? W jej centrali usłyszeliśmy, że faktycznie, sformułowanie "dzień bez petenta" nie należało do nabardziej fortunnych. - Istotnie, treść i forma ogłoszenia została niefortunnie zredagowana i odbiega od standardów oczekiwanych przez władze Spółki. Informacje o godzinach pracy zostaną niezwłocznie zmienione - mówi WP Marian Bęben, pełnomocnik zarządu SDSM.