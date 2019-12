Dzień Darmowej Dostawy. Oszczędzisz na zakupach w ponad tysiącu sklepów internetowych

Robiąc zakupy w sklepach internetowych we wtorek 10 grudnia, możemy oszczędzić nawet kilkadziesiąt złotych. Warto sprawdzić, które sklepy uczestniczą w Dniu Darmowej Dostawy – akcji, która opłaca się i klientom (bo oszczędzają), i sprzedawcom, dla których to doskonała okazja, by przyciągnąć nowych kupujących.

Badania pokazują, że najwięcej konsumentów rezygnuje z zakupu określonych towarów właśnie z powodu wysokich kosztów wysyłki. (iStock.com)

Był Black Friday, był Cyber Monday, ale sezon na tańsze zakupy w sieci jeszcze się nie skończył. 10 grudnia już po raz kolejny kilkaset sklepów internetowych zaproponuje klientom kupowanie bez konieczności zapłaty za przesyłkę. W Dniu darmowej Dostawy uczestniczą sklepy internetowe z kilkudziesięciu branż – w tym roku będzie ich 1083. Tyle w każdym razie umieszczono w wyszukiwarce na stronie www.dziendarmowejdostawy.pl

Sklepy internetowe zostały podzielone na 30 kategorii: "Biuro i firma", "Biżuteria", "AGD" i inne. Co ważne, każdy ze sklepów został sprawdzony pod względem tego, czy w jego regulaminie nie ma niekorzystnych dla klienta zapisów. Takich, które byłyby niezgodne z polskim prawem.

- Płatność za dostawę jest często powodem rezygnacji z zakupów online, ponieważ zwiększa de facto cenę produktu, która nie jest już tak atrakcyjna w porównaniu ze sklepem stacjonarnym. Biorąc na siebie koszty dostawy, sklepy usuwają barierę wejścia i zyskują tym samym więcej zamówień, często od nowych klientów. A klienci kupują bez dodatkowych kosztów. Wszyscy zyskują – tłumaczy w rozmowie z dziennikiem "Fakt" Krzysztof Bartnik, inicjator akcji DzienDarmowejDostawy.pl w Polsce.

Sklepy biorące udział w akcji nie mogą podnosić cen produktów, by zrekompensować sobie koszty dostawy, jest to zapisane w regulaminie. Warto jednak zaznaczyć, że sklep może wprowadzić limit 20 zł lub 50 zł jako minimalna wartość zamówienia, od której działa darmowa dostawa.

Komu najbardziej opłaca się kupować 10 grudnia w sklepach biorących udział w akcji? Zdecydowanie tym, którzy noszą się z zamiarem złożenia zamówienia na towary gabarytowe (materiały do wykończenia mieszkania, sprzed RTV, lodówkę, meble ogrodowe…). W normalnych warunkach cena ich dostawy może wynieść nawet w granicach 100 zł, więc zakupy we wtorek to szansa na prawdziwa oszczędność.

Bezpłatna dostawa dotyczy zakupów realizowanych na terenie Polski.

Akcja ma zachęcić Polaków do robienia zakupów w sklepach internetowych: to wygodna alternatywa dla odwiedzania zatłoczonych w okresie przedświątecznym sklepów tradycyjnych, stania w kolejkach i szukania miejsca parkingowego.

Po raz pierwszy Dzień Darmowej Dostawy zorganizowano w Polsce w 2010 r. Inspiracją był Free Shipping Day, który od 2008 r. odbywa się w USA. DDD okazał się strzałem w dziesiątkę, bo jak pokazują badania, najwięcej konsumentów rezygnuje z zakupu określonych towarów właśnie z powodu wysokich (w stosunku do wartości samych produktów) kosztów wysyłki. Potwierdzeniem tego faktu jest ogromna popularność tych e-sklepów, w których dostawa jest bezpłatna każdego dnia. Mając to na uwadze, sklepy powinny rozważyć, czy nie warto brać na siebie kosztów dostawy w każdej sytuacji – niewykluczone, że dzięki temu zdobędą tysiące zadowolonych i lojalnych klientów.

Łatwo zwrócić nietrafiony zakup

Tym, co zniechęca część osób do kupowania przez internet, jest obawa, że jeśli zakup im się nie spodoba, nie będą mogli łatwo zwrócić go do sklepu. Jest wprost przeciwnie – kupujący w sklepach internetowych korzystają z bardzo łatwej procedury zwrotu nietrafionych towarów.

Skoro kupujący w sklepie internetowym nie może wcześniej dotknąć ani obejrzeć zakupu, ma prawo na spokojnie zastanowić się już po otrzymaniu przesyłki, czy zakup na pewno spełnia jego oczekiwania. Ma na to 14 dni. Jeśli przed upływem tego terminu uzna, że jednak nie chce zachować rzeczy, może odesłać ją bez podania przyczyny, a sprzedawca nie ma prawa wnikać w powody rezygnacji. W ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy musi zwrócić pieniądze, choć może się wstrzymać do momentu otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.

Przywilej zwrotu nie dotyczy kilku grup towarów. Są to płyty CD i DVD, jeśli zerwana została folia zabezpieczająca, a także pliki pobierane ze stron internetowych, leki i kosmetyki, artykuły szybko psujące się i przedmioty kupione na aukcjach publicznych (z wyłączeniem aukcji internetowych). Kupujący nie może też zwrócić rzeczy wykonanej na indywidualne zamówienie, jeśli odpowiada jego wytycznym (skoro sam ustalił, jak finalny produkt ma wyglądać, to trudno mówić o tym, że może być nim zaskoczony).