Dzień Flagi. Najlepiej umieścić ją na balkonie lub w oknie. Ma być czysta i niepognieciona, nie należy po niej pisać

Flagę polską można wywieszać przez cały rok, a nie tylko w określone święta państwowe. Jej eksponowanie reguluje jednak sporo zasad, które warto sobie przyswoić. Zwłaszcza 2 maja, gdy przypada Dzień Flagi.

W pierwszych dniach maja nasze ulice stają się biało-czerwone. 2 maja przypada Dzień Flagi, w tym samym tygodniu – Święto Pracy i rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Wywieszać flagę możemy przez cały rok, pamiętając przy tym o kilku zasadach. Najważniejsza nakazuje okazanie fladze szacunku: wykluczone jest wywieszanie brudnej, podartej flagi, a publiczne jej znieważenie podlega karze grzywny, a nawet ograniczenia lub pozbawienia wolności do roku.

Wprawdzie przepisy poświęcają miejsce przede wszystkim obecności flagi w miejscach publicznych, to także właściciele domów i mieszkań muszą mieć na uwadze, że flaga musi być odpowiednio przechowywana, a gdy ulegnie zniszczeniu, nie może być tak po prostu wyrzucona do kosza.

Osoby prywatne nie powinny umieszczać flagi na maszcie lub na drzewcu zwieńczającym szczyt domu, gdyż jest to zarezerwowane dla instytucji publicznych. Maszty są dozwolone, pod warunkiem że znajdują się przed budynkiem. Najbardziej preferowanym sposobem ekspozycji jest wywieszenie flagi z okien lub balkonów.

Flaga powinna być powieszona na tyle wysoko, by nie dotykała ziemi ani wody.

Choć flaga może być wywieszana przez cały rok, to ze względu na należny jej szacunek powinna zostać zdjęta w wietrzne i deszczowe dni.

Flagi nie powinny być używane do nakrywania mównic, stołów czy trumien. Kto chce zachować biało-czerwoną kolorystykę, powinien wykorzystać szarfę.

Od każdej zasady istnieją, rzecz jasna, wyjątki. Flagą można przykryć trumnę wybitnej, zasłużonej dla Polski osoby. Układa się ją wzdłuż trumny tak, by biały pas znajdował się nad sercem zmarłego. Flagę bezwzględnie należy zdjąć przed umieszczeniem trumny w ziemi.

Na fladze nie powinny być umieszczane żadne dodatkowe napisy (dodatkowe symbole takie jak orzeł czy herb są zarezerwowane dla instytucji. Na marginesie: flaga z orłem to bandera). Wprawdzie ustawa o godle, barwach i hymnie nie przewiduje kary za samo umieszczenie na fladze dodatkowego elementu, to jednak gdyby napisano na niej coś obraźliwego lub wzbudzającego agresję, może to zostać zaklasyfikowane jako wykroczenie.