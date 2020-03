Dzień kobiet 2020. Dzień Kobiet 2020 wypada już w niedzielę 8 marca. Dzień Mężczyzn 2020 - dwa dni później. Dlatego spóźnialscy mają coraz mniej czasu na zakup prezentów. Dlatego też Biedronka uruchamia promocję, która obejmie szereg produktów

Dzień kobiet 2020. Krótka historia popularnego zwyczaju

Przypomnijmy, że sam dzień kobiet - 8 marca - w PRL był idealnym dniem do manipulacji dla aparatu państwowego. Tego dnia promowano pracę kobiet oraz podkreślano jej znaczenie w hierarchii społecznej. Z okazji Dnia Kobiet panie obdarowywano "ekskluzywnymi" podarkami. Oprócz goździków i tulipanów były to rajstopy, kawa, czekolada i inne przedmioty, których zdobycie na co dzień stanowiło nie lada wyzwanie.