Dzień pizzy wielkim świętem Polaków. Zobacz, jakie lubimy najbardziej i gdzie za włoski przysmak zapłacisz najwięcej

Kochamy pizzę, ale nie lubimy przy niej zbytnio kombinować. Nie w smak nam udziwnienia i zbyt duża liczba dodatków. Najczęściej wybieramy tę najbardziej tradycyjną czyli capricciosę z szynką i pieczarkami. Największymi jej amatorami są łodzianie, a najdrożej płacimy za nią w Warszawie i Rzeszowie.

Świat po dziś dzień kłóci się o to kto tak naprawdę ją wymyślił. Grecy przekonują, że wszystko zaczęło się u nich w czasach starożytnych. Dopiero potem mieli się nią zainteresować Włosi i zajadać plackami oglądając walki gladiatorów w rzymskim Koloseum.

Oczywiście my też mamy swój polski trop z podpłomykami i może też dlatego tak bardzo ją lubimy. W piątek 9 lutego świętujemy Dzień Pizzy, niestety ciągle jeszcze nie jest to dzień wolny od pracy.

Jest to jednak dobra okazja do tego, żeby przyjrzeć się temu, jakie najbardziej lubimy, ile za nie średnio płacimy i kto w kraju jest największym amatorem pizzy. Pomaga w tym raport PizzaPortal.pl, w którym to wszystko wskazano.