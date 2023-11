Dziurawe drogi, wysokie bezrobocie i paliwo po 2 zł. Powstaje symulator lat 90.

Jedynym majątkiem gracza będzie mocno wyeksploatowany Fiat 126p, który będzie wymagał ciągłych i samodzielnych naprawa, by nadawał się do jazdy. Do zadań gracza będzie należeć zaś poznawanie lokalnej społeczności, łapanie prac dorywczych czy nieustanne oszczędzanie pieniędzy na naprawę tzw. Malucha.