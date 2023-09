Sony sięga głębiej do kieszeni graczy. Ogromna podwyżka cen abonamentów PlayStation Plus

PS Plus posiada trzy plany — Essential, Extra oraz Premium. Pierwszy z nich, najbardziej podstawowy oferuje dostęp do dwóch darmowych gier co miesiąc, zniżki w sklepie PlayStation, a także możliwość grania w chmurze i online. Pakiety Extra oraz Premium poza dają także możliwość korzystania z biblioteki, która zawiera 400 gier, a dodatkowo PS Plus Premium dokłada 340 starszych produkcji i dostęp do czasowych promocji.