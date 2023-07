EA Sports FC 24 w przedsprzedaży. Pierwsza "FIFA" z nową nazwą

Jak wynika z doniesień The New York Times, umowa pomiędzy Electronic Arts a Federacją Piłkarską, zakończyła się po ubiegłorocznych Mistrzostwach Świata w Katarze. Do tej pory studio płaciło za licencję 150 milionów dolarów rocznie. FIFA za przedłużenie umowy na 4 lata miała zażądać około miliarda dolarów. EA nie zgodziło się na takie warunki, dlatego postanowiło zrezygnować z nazwy "FIFA".