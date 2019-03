E-dowody w bankach? Prezes PKO Banku Polskiego odpowiada

- To jest ważne dla nas. Trudno być cyfrowym bankiem w analogowym społeczeństwie – powiedział money.pl prezes PKO Banku Polskiego Zbigniew Jagiełło. Od dziś można składać wnioski o cyfrowe dokumenty.

E-dowód to po prostu dokument tożsamości, który posiada warstwę elektroniczną. Działa on w oparciu o technologię zbliżeniową. Wystarczy zatem przyłożyć dokument do specjalnego czytnika, aby urzędnik wiedział, z kim ma do czynienia. Jedyne novum to numer CAN, czyli specjalny kod kreskowy znajdujący się na rewersie.