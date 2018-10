E-książki będą tańsze. Unia Europejska wprowadzi nowe prawo

W Luksemburgu ministrowie finansów krajów UE podjęli decyzję o obniżeniu podatku VAT na e-booki. Jednak nie będzie to zabieg obowiązkowy. Każdy kraj członkowski będzie mógł podjąć w tej sprawie indywidualną decyzję.

Decyzja UE – elektroniczne wydania książek i gazet

Ministrowie podjęli jednogłośną decyzję

Podczas głosowania ministrowie wszystkich państw UE podjęli jednogłośną decyzję o uchyleniu minimalnej wysokości podatku VAT na e-publikacje. Hartwig Löger, przewodniczący ostatnich obrad Rady UE, nie wskazał konkretnej daty wejścia w życie nowych regulacji. Zaznaczył jednak, że nastąpi to najszybciej jak to możliwe. Oznacza to, że polski organ ustawodawczy będzie mógł obniżyć podatki na e-publikacje najwcześniej za kilkanaście tygodni, czyli na początku przyszłego roku.