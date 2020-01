E-prawo jazdy jeszcze w tym półroczu. Jest zapowiedź ministra cyfryzacji

W tym półroczu wprowadzone zostanie elektroniczne prawo jazdy - powiedział w poniedziałek minister cyfryzacji Marek Zagórski. Dodał, że już 70 tys. urodzeń dzieci zgłoszonych zostało przez interenet.

E-prawo jazdy ma działać tak samo, jak elektroniczny dowód rejestracyjny. Nie musimy go wozić ze sobą, bo służby mają dostęp do danych, które są w systemie. Co oznacza, że nie będzie już mandatów za brak dokumentu. Policjanci sprawdzą nasze uprawnienia w systemie.