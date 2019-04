Egzamin ósmoklasisty 2019. Podstawowe zasady, harmonogram i terminy egzaminów

Pierwszy egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019. Podpowiadamy, jakie są podstawowe zasady, harmonogram i terminy egzaminów.

Egzamin ósmoklasisty 2019 - podstawowe zasady

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych w klasach I–VIII szkoły podstawowej . Po raz pierwszy zostanie on przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019.

Do egzaminu przystąpią: uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej, uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej oraz słuchacze szkół podstawowych dla dorosłych.

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć ten etap edukacji. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Przeprowadzany jest on w formie pisemnej.